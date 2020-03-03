Fed kararı sonrası dövizde son durum ne?

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03/03/2020

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Fed kararı sonrası dövizde son durum ne?

Fed, 18 Mart'ta yapılacak toplantıyı beklemeden 50 baz puan faiz indirdi.

Faiz indirimi oy birliğiyle alındı. Böylece Fed’in politika faizi yüzde 1 - 1.25 aralığına indi.

ABD ekonomisinin sağlam olduğunu belirten Fed, indirime gerekçe olarak ekonomik aktivitenin koronavirüs nedeniyle risk altında olmasını gösterdi.

Dolar/TL, Fed'in faiz indirimi sonrası gün içinde gördüğü 6.20'li seviyelerden 6.09'a kadar çekildi.

Öte yandan Sterlin ise karar sonrası 7.9048 seviyelerinden 7,7750’a geriledi.

03/03/2020 18:58
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TAGS: Fed kararı sonrası dövizde son durum ne?, haber, kıbrıs,
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