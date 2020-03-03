Fed kararı sonrası dövizde son durum ne?
03/03/2020
|
|
Fed, 18 Mart'ta yapılacak toplantıyı beklemeden 50 baz puan faiz indirdi.
Faiz indirimi oy birliğiyle alındı. Böylece Fed’in politika faizi yüzde 1 - 1.25 aralığına indi.
ABD ekonomisinin sağlam olduğunu belirten Fed, indirime gerekçe olarak ekonomik aktivitenin koronavirüs nedeniyle risk altında olmasını gösterdi.
Dolar/TL, Fed'in faiz indirimi sonrası gün içinde gördüğü 6.20'li seviyelerden 6.09'a kadar çekildi.
Öte yandan Sterlin ise karar sonrası 7.9048 seviyelerinden 7,7750’a geriledi.