Fed kararı sonrası dövizde yükseliş

ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tutmasıyla birlikte Dolar, Euro ve Sterlin son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Serbest piyasada Amerikan Doları bu sabah 28,33 TL, Euro 30,09 TL, İngiliz Sterlini ise 34,52 TL’den işlem görüyor.

Saat 08.15 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 28,33 TL, satış fiyatı 28,34 TL.

Euro’nun alış fiyatı 30,07 TL, satış fiyatı 30,11 TL. İngiliz Sterlini ise 34,52 TL’den alınıp 34,53 TL’den satılıyor.