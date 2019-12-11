Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 1.50-1.75 oranında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, faizi yüzde 1.50 ile 1.75 arasında sabit tuttu. Dolar ve euro tarafında faiz kararı sonrasında değişim gözlemlenmedi ve dolar 5.81 lira, euro ise 6.45 lira seviyesinde işlem görüyor.

Fed'den şu açıklamalar yapıldı:

Fed, faiz oranlarını istikrarlı tuttu ve ılımlı ekonomik büyüme, düşük işsizliğin gelecek yılki ABD başkanlık seçimine kadar devam etmesinin beklendiğine işaret ederek borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceği sinyalini verdi.



Gösterge faiz oranını yüzde 1,50-1,75 seviyesinde tutan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ortaya koyduğu yeni ekonomik projeksiyonlar 17 Fed üyesinden 13'ünün en azından 2021'e kadar faizlerde değişiklik beklemediklerini gösterdi. Diğer 4 üye ise 2020'de sadece 1 faiz artırımı bekliyorlar.



FOMC toplantısı sonrası yapılan açıklama, düşük faiz oranlarının gelecek yıl uygun olacağını ve Fed'in resesyon riskinin arttığı dalgalı bir yılın ardından "yumuşak iniş" hissettiğinin sinyalini verdi.



Yapılan açıklamada, "Komite, cari para politikası durumunun sürdürülebilir ekonomik aktivitenin, güçlü istihdam piyasası şartlarının ve yüzde 2 hedefine yakın enflasyonun desteklenmesi için uygun olduğu kararına vardi" ifadeleri yer aldı.



FOMC açıklamasına göre karara muhalefet eden üye olmadı.



30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılan FOMC toplantısından bu yana ilk kez karar oy birliği ile alındı.

11/12/2019 22:59