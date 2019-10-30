Fed, üst üste üçüncü kez faiz indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faizinde üst üste üçüncü kez 25 baz puan faiz indirimine gidildiğini açıkladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki gün süren toplantı sonrası faiz indirimi kararını duyurdu. Gösterge faizinin yüzde 1,50 - 1,75 aralığına çekildiği açıklanırken, kararın 2'ye karşı 8 oyla alındığı belirtildi.

İskonto faiz oranı yüzde 2,25'e indirilirken, bankaların Fed'de tuttuğu ekstra rezerv faiz oranı beklenti doğrultusunda yüzde 1,55'e indirildi.

Fed'den karar sonrası yapılan açıklamada, "Belirsizlikler sürüyor, uygun faiz patikası değerlendirilecek. İşgücü piyasası ve istihdam kazanımları güçlü, işsizlik düşük kalmaya devam etti. İşletme sabit yatırımları ve ihracat zayıf seyretmeye devam ediyor. Ekonomik büyüme ılımlı hızla artıyor" denildi.

Yatırımcılar ve uzmanlar, toplantı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın aksi yöndeki baskısına rağmen Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu yılın parasal gevşeme kampanyasına ara vermeye hazırlandığını düşünüyordu.

Fed, ABD ekonomisi büyürken üst üste üç kez faiz indirimine en son 1998 yılında gitmişti.

Faiz kararına kimler karşı çıktı?

Fed metnine göre faizlerin yüzde 1,50 – 1,75 aralığına çekilmesine karşı çıkan isimler Kansas City Fed Başkanı Esther L. George ve Boston Fed Başkanı Eric S. Rosengren oldu. Her iki üye de ABD ekonomisinin faiz indirimlerine son vermek için yeterince güçlü olduğunu savundu.

Dolar/TL' hafif yükseldi

Dolar/TL, Fed kararı sonrası 5,70 seviyesinden 5,72 seviyesine yükseldi.

Öncesinde ne oldu?

Politika yapıcılar son kez faiz artırımına gidilen Aralık 2018 toplantısında bu yıl için sıkılaştırma tahminlerini kademeli olarak azaltmaya başlamışlardı. Haziran toplantısında ise faiz indirimi sinyali geldi.

Fed 11 yıllık beklemenin ardından ilk kez Temmuz ayında faiz indirimine giderek 2015 yılında başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti. Sonrasında ise Eylül ve Ekim'de ikinci ve üçüncü faiz indirimleri gerçekleşti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Temmuz toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz indiriminin genişleme döngüsünün başlangıcı olmadığını, ancak faiz indirimlerinin devam edebileceğini söylemişti. Powell, "Bir daha hiç faiz artırmayacağımızı varsaymayın." uyarısında bulunmuştu.

Eylül toplantısında ise Powell, Fed'in risklere karşı sigorta sağlamak için faiz indirdiğini ifade etti.

30/10/2019 22:44