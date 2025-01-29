Fed yılın ilk faiz kararı açıkladı

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29/01/2025

Fed yılın ilk faiz kararı açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz kararını duyurdu. Piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen Fed, faiz oranlarını yüzde 4.25 ile yüzde 4.5 aralığında sabit bıraktı.

Fed, 2024'ün son toplantısında faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 4.25-4.50 aralığına indirmişti.

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