Federal Kıbrıs Hareketi TKP'yi Ziyaret Etti

Federal Kıbrıs Hareketi heyeti, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler'i (TKP) ziyaret etti.

TKP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TKP Genel Merkezi’nde saat 12.00'de gerçekleşen ziyarette Federal Kıbrıs Hareketi heyeti, Ahmet Ertaç, Salih Taşkın, Hüseyin Avcı, Ayhan Oğul’dan oluşurken, görüşmede TKP’den Genel Başkan Mehmet Çakıcı ve Genel Sekreter Mehmet Davulcu yer aldı.

Federal Kıbrıs Hareketi Heyeti Sözcüsü Ahmet Ertaç, TKP'yi ziyaret etme amaçlarının Kıbrıs'ın içinde bulunduğu bölünmüşlük ve çözümsüzlük ortamından nasıl çıkarılabileceğini konuşmak olduğunu söyledi.

Ertaç, kuruluş amaçlarının da ziyaret amacıyla aynı olduğunu, Kıbrıs'ın içinde bulunduğu bölünmüşlük ve çözümsüzlük ortamından çıkarılması için federal çözüm hedefinde ortak paydada buluşan siyasi parti ve grupların, birlikte hareket etmelerini sağlayacak çabaları ortaya koymak olduğunu ifade etti.

TKP'den önce YKP, TDP ve CTP'yi de ziyaret ettiklerini belirten Ertaç, ziyaretlerine devam edeceklerini de belirtti. Konuşmasında önceden yaptıkları ziyaretlerle ilgili bilgiler de veren Ertaç, soldaki parti ve gruplara ittifak yapmaları genel ve yerel seçimler dahil seçimlere ittifak yaparak girmelerini önerdiklerini, ittifak dışında kalmayı tercih eden partilerin oy kaybına uğrayacaklarını anlattıklarını söyledi.

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ittifak önerisine olumlu baktıklarını söyledi.

TKP'nin geçmişten bugüne ittifak öneren ve en çok ittifak kuran parti olduğunu hatırlatan Çakıcı, bu dönemde de en geniş ittifaktan yana olduklarını ifade etti.

Solda ittifak oluşumunun anahtarının Meclis'te temsil edilen iki partide, özellikle CTP'de olduğunun altını çizen Çakıcı, bu anlamda CTP ve TDP'nin tutumlarının belirleyici olacağı görüşünde olduklarını söyledi.

Ülkede ittifak yasası olmayışının zorluklar yarattığına dikkati çeken Çakıcı, Meclis'te temsil edilen iki partinin ittifak yasası hazırlayıp Meclis'e sunması halinde yasalaşma olasılığının yüksek olduğu inancını dile getirdi.

İttifak yasasının batılı demokrasilerde ve benzer şekilde Türkiye'de de bulunduğunu olduğunu belirten Çakıcı, demokrasinin gelişmesi açısından KKTC’de de böyle bir yasal düzenlemenin önemine işaret etti.

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29/09/2021 16:53