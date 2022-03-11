Federasyon Atletico Mineiro'nun maskotuna maç cezası verdi

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'nun horoz maskotu hareketleri nedeniyle ceza aldı. Eyalet Futbol Federasyonu, maskot 'Galo'ya Cruzeiro derbisindeki davranışı nedeniyle bir maç cezası verildiğini duyurdu.



Neler yaşandı?



Karşılaşmanın 70. dakikasında Cruzeiro, Vitor Roque'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekibin futbolcuları gol sevincini yaşamak için kale arkasındaki tribünlere koştu. O bölümde bulunan maskot 'Galo' futbolcuların önüne geçerek sevince engel olmaya çalıştı. Atletico Mineiro 85' Hulk ve 90' Juninho'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Federasyon, eylemin "korkutucu bir hareket" olduğunu söyledi.

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11/03/2022 09:31