Federasyon başkanlığı zor hareketler şampiyonası yapıldı
08/12/2023
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Kupası Zor hareketler Şampiyonası dün (Perşembe) yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Anna Tüysüz ,Şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Emine Feyza Şahin 2.Ela Yağızsoy
2.Kategori: 1.Tuvana Yeleğe 2.Defne Okçu 3. Melisa Türkmen
3.Kategor: 1. Miray Mafratoğlu 2. Utku Kavin Yeleğen 3.Hira Rahme Çetinkaya
4.Kategori: 1.Anelia Belen 2.Aybike Kardybayeva
5.Katagori: 1. Ayşe Gizem Altıntaş 2. Sofia Akınıy
6.Kategor: 1. Melek Ünver 2. Zeliha Arpacıoğlu
7.Kategor: 1.Havin Yılmaz 2. Enise Püsküllü
8.Kategori: 1. Veronika Averyonova 2. Mariia Spyrydoniova
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Mustafa Musaliv 2.Barın Bulut
2.Kategori: 1. Sam Norouzi 2. Bekir Bubu Sov 3. Doğu Göktürk Yeleğen
3.Kategori: 1. Yusuf Tuğra Mertgenç 2.Demir Alp Aslan
4.Kategor: 1. İbrahim Tutaman 2. Yankı Satır 3. Emir Talha
5.Kategor: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Muhammed Niyazi Türkmen
6.Kategor: 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Ali Kencebay 3. Muhammet Mustafa Mertgenç
7.Kategor: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2. Mustafa Yusuf
8.Kategor: 1. Kerim Karpuz
9.Kategori: 1.Timur Makuev 2. Arnur Baturgal 3. Ahmet Şanverdi
10.Kategori: 1. Emirhan Rajapov 2. Alikhan İahsanov 3.Anatolia Bodnia
11.Kategori: 1.Ali Achilov 2. Arsenii Makolov 3. Davut Charyyov