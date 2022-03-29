Federasyon Karması'ndan harika başlangıç

KKTC Basketbol Federasyonu U16 Erkekler Karması, Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Şampiyonası'na harika bir başlangıç yaptı. Karmamız, Tekirdağ Türk Telekom ile oynadığı ilk maçını 72-67'lik skorla kazandı.

Geçtiğimiz ay Niğde'de düzenlenen Bölge Şampiyonasında başarılı olarak Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazanan karmamız rakibi karşısında önemli bir geri dönüşe imza atarak 17 sayı geriden gelerek galip geldi. U16 Karması'nda Enes Emirali 30 sayı, Gökhun Gazioğlu 19 sayı ve Doruk Önet 13 sayı ile en skorer oyuncular oldular.

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29/03/2022 19:34