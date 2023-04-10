Federasyon Kupası LAÜ ve Arucad Anka'nın

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10/04/2023

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Federasyon Kupası LAÜ ve Arucad Anka'nın

Masa Tenisinde Federasyon Kupası, Cumartesi günü Büyükler Kadın-Erkek Takım kategorilerinde yapıldı.

Erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, kadınlarda ise Arucad Anka Spor Derneği kupanın sahibi oldu.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Federasyon Kupası’nı 8 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başladı ve aynı gün sona erdi.

Oynanan maçlar sonrasında erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, kadınlarda ise Arucad Anka Spor Derneği kupanın sahibi oldu. 

Sıralama şu şekilde oluştu;

Erkekler
1.Lefke Avrupa Üniversitesi
2.Arucad Anka Spor Derneği
3.Küçük Kaymaklı 

Kadınlar
1.Arucad Anka Spor Derneği
2.Girne Amerikan Üniversitesi
3.Dumlupınar

10/04/2023 15:38
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TAGS: Federasyon Kupası, LAÜ v, Arucad Anka
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