Federasyon son kararı duyurdu: 6 maçtan men edildi

Championship takımlarından Millwall'un kalecisi Liam Roberts'a verilen ceza uzatıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Jean-Phillippe Mateta'ya yaptığı sert hareket nedeniyle Roberts'a verilen 3 maçlık cezanın artırıldığı ve 30 yaşındaki kalecinin 6 maçtan men edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada verilen ilk cezanın yetersiz olduğu ve bu sebepten yükseltildiğine dikkat çekildi.

F.A. Cup'ta Crystal Palace ile Millwall arasında oynanan maçta Roberts, bir pozisyonda Jean-Philippe Mateta'ya sert bir müdahalede bulunmuştu.

Mateta hastaneye kaldırılırken Crystal Palace, Fransız futbolcunun başına 25 dikiş atıldığını açıklamıştı.