Federasyon YİM’e başvurdu

KKTC Basketbol Federasyonu, KKTC Spor Dairesi Ceza Kurulu’nun Koop Spor lehine verdiği tartışmalı kararı ileri bir adımla Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Federasyon, Spor Dairesi Ceza Kurulu'nun verdiği kararın hukuki dayanağı olmadığını ve usulsüz bir şekilde alındığını ileri sürerek, yargıya başvurduğu öğrenildi.

Federasyon adına Avukat Fevzi Hansel tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, sadece kararın iptali değil, aynı zamanda kararın yürütmesinin durdurulması da talep edildi.

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