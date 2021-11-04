Federasyonlardan şura uyarısı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) bir araya gelen 13 spor federasyonunun başkanı yaklaşık olarak 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Toplantıda sporumuzda yaşanan son durum hakkında, özellikle de yeni yapılan Spor Şurası Tüzüğü hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve konu ile ilgili olarak tavsiye kararı üretilmiştir. Alınan tavsiye kararı diğer spor federasyonları ile de paylaşılmış ve birçoğunun da bu hususta onayı alınmıştır.

Alınan tavsiye kararı aşağıdaki gibidir;

“Bizler spor federasyonları olarak hangi kurulda veya görevde kimlerin olup olmaması hususundaki yasal düzenlemelere iştirak eden kurumlar değiliz. Ancak hiçbir neden veya suç unsuru yokken bireylerin seçme ve/veya seçilme hakkının elinden alınmasını ve bunun bir tüzük değişikliği ile gerçekleştirilmesini katiyen uygun bulmuyoruz. Buna binaen Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyeliği ile alakalı yapılan değişikliğin “hukukta geriye yürümezlik” ilkesiyle çatışmakta olduğu düşüncesinde hemfikir olduğumuzu ve kararın tekrardan gözden geçirilmesini konusunda öneride bulunuyoruz.”

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04/11/2021 11:03