Federasyonların 2019 bütçeleri açıklandı
20/02/2019
Spor Dairesi, Spor Federasyonlarına 2019 yılı içerisinde yapacağı katkıları belirledi.
Daire 2019 yılı içerisinde 30 Federasyona toplam 3 milyon 180 bin TL’lik katkı yapacak. Yapılan değerlendirmeler sonunda 260 bin liralık meblağ ile en fazla katkıyı Basketbol ve Hentbol Federasyonları aldı. Avcılık Federasyonu ile Eskrim Federasyonları ise 30 bin liralık meblağ ile en az katkı alan iki federasyon oldu. Yapılan değerlendirmelerde geçtiğimiz yıl 220 bin liralık katkı alan Atletizm Federasyonu’nun katkısının bu yıl 100 bin liraya düşürülmesi gözlerden kaçmadı. Voleybol Federasyonu’na geçtiğimiz yıl yapılan 100 bin liralık katkı ise % 150 artırılarak 250 bin liraya çıkarıldı
FEDERASYON ADI:2019
Atletizm Fed.100,000
Atıcılık Fed.70,000
Avcılık Fed.30,000
Basketbol Fed.260,000
Badminton Fed.30,000
Boks Fed.40,000
Bilardo Fed.120,000
Binicilik Fed.70,000
Bisiklet Federasyonu100,000
Cimnastik Fed.120,000
K. K.Darts Fed.100,000
Eskirim Fed.30,000
Engelliler Spor Fed.70,000
Futbol Fed.
Futboltenis Fed.40,000
Güreş Fed80,000
Golf Fed.60,000
Judo, Hapkido ve Kickboks Fed.70,000
Halter ve Vücut Geliştirme Fed.120,000
Hava Sporları Fed.—
Herkes İçin Sp. Fed.40,000
Hentbol Fed.260,000
Masa Tenisi Fed.120,000
Milli Olim Kom.———
Okçuluk Fed.100,000
Satranç Fed.80,000
Su Sporları Fed.250,000
Tenis Fed.100,000
Taekwondo-Karete-Aikido-Kurash-Wushu Muaythai Fed.100,000
Voleybol Fed.250,000
Üniversite Sporları Fed.140,000
Yelken-Motor-Kürek Fed.80,000
K.T. Triatlon Fed.100,000
Futbol kulüpleri
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