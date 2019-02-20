Federasyonların 2019 bütçeleri açıklandı

Spor Dairesi, Spor Federasyonlarına 2019 yılı içerisinde yapacağı katkıları belirledi.

Daire 2019 yılı içerisinde 30 Federasyona toplam 3 milyon 180 bin TL’lik katkı yapacak. Yapılan değerlendirmeler sonunda 260 bin liralık meblağ ile en fazla katkıyı Basketbol ve Hentbol Federasyonları aldı. Avcılık Federasyonu ile Eskrim Federasyonları ise 30 bin liralık meblağ ile en az katkı alan iki federasyon oldu. Yapılan değerlendirmelerde geçtiğimiz yıl 220 bin liralık katkı alan Atletizm Federasyonu’nun katkısının bu yıl 100 bin liraya düşürülmesi gözlerden kaçmadı. Voleybol Federasyonu’na geçtiğimiz yıl yapılan 100 bin liralık katkı ise % 150 artırılarak 250 bin liraya çıkarıldı

FEDERASYON ADI:2019

Atletizm Fed.100,000

Atıcılık Fed.70,000

Avcılık Fed.30,000

Basketbol Fed.260,000

Badminton Fed.30,000

Boks Fed.40,000

Bilardo Fed.120,000

Binicilik Fed.70,000

Bisiklet Federasyonu100,000

Cimnastik Fed.120,000

K. K.Darts Fed.100,000

Eskirim Fed.30,000

Engelliler Spor Fed.70,000

Futbol Fed.

Futboltenis Fed.40,000

Güreş Fed80,000

Golf Fed.60,000

Judo, Hapkido ve Kickboks Fed.70,000

Halter ve Vücut Geliştirme Fed.120,000

Hava Sporları Fed.—

Herkes İçin Sp. Fed.40,000

Hentbol Fed.260,000

Masa Tenisi Fed.120,000

Milli Olim Kom.———

Okçuluk Fed.100,000

Satranç Fed.80,000

Su Sporları Fed.250,000

Tenis Fed.100,000

Taekwondo-Karete-Aikido-Kurash-Wushu Muaythai Fed.100,000

Voleybol Fed.250,000

Üniversite Sporları Fed.140,000

Yelken-Motor-Kürek Fed.80,000

K.T. Triatlon Fed.100,000

Futbol kulüpleri

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