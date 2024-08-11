Federico Chiesa'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in, Juventus'un hücum oyuncusu Federico Chiesa ile ilgilendiklerini ancak yüksek maliyeti nedeniyle oyuncunun transferinden vazgeçtiklerini açıklaması üzerine futbolcunun menajeri Fali Ramadani'den beklenmedik bir çıkış geldi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'nın transferi hakkında yaptığı açıklamalara İtalyan futbolcunun menajerinden yanıt geldi.

Chiesa'nın temsilcisi Ramadan Fali Ramadani, Almeria'nın sağ beki Marc Pubill'in Atalanta'ya transferi için bulunduğu İtalya'nın Bergamo şehrinde Sky Sport'a konuştu.

Ramadani, Yücel'in yüksek maliyeti nedeniyle Chiesa'nın transferinden vazgeçtikleri yönündeki açıklamasının sorulması üzerine "Söz konusu kişiyi tanımıyorum ve Federico için Beşiktaş ile hiçbir zaman pazarlık yapmadım" diye konuştu.

Hüseyin Yücel, Federico Chiesa'nın transferiyle ilgili olarak "Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru. Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor. Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 37 maça çıktı ve takımına 10 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.