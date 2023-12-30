Federico Dimarco ile 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalandı

İç transferde hareketli günler geçiren Inter, Federico Dimarco ile Yeni Sözleşme imzaladı.



Inter'den yapılan resmi açıklamada, Federico Dimarco ile 2027'ye kadar geçerli yeni kontrat yapıldığı aktarıldı.

Federico Dimarco bu sezon Inter formasıyla toplam 21 maça çıkıp 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.



Inter 2017-18 sezonu başında 3.91 milyon euroya Sion'a sattığı Federico Dimarco'yu 1 sezon sonra 5 milyon euro karşılığında geri almıştı.