Fed’in ardından gözler Merkez’de

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dünkü toplantıda beklenenden daha önce faizi artırma ve varlık alımını azaltma sinyali vermesi, küresel piyasalarda satış ve dolar/TL’de sert artış getirdi. Dolar/TL dün akşam 8,50’den 8,63’e yükselirken, bugün de 8,60’ın üzerinde hareket ediyor.

Bugün Türkiye’de gözler Merkez Bankası’nda (TCMB) olacak. Karar saat 14.00’da açıklanacak.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yukarı yönlü riskleri gözeterek politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

BEKLENTİLER DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞE KAYDI

Öte yandan ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler ise bir önceki ankette üçüncü çeyrekte yoğunlaşırken bu ayki ankette beklentiler dördüncü çeyreğe doğru kaydı.

Reuters anketine katılan 19 kurumun tamamı Haziran ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

TCMB’nin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini son dönemde azalmakla birlikte hâlâ taşıyorlar.

ERKEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ HENÜZ GERÇEKLEŞMEDİ

Son haftalarda ise ilk faiz indirimlerine yönelik beklentiler TCMB’nin söylemleriyle bir miktar ötelenmiş durumda. Bu öteleme Kavcıoğlu’nun, para politikasında erken gevşeme beklentisinin ortadan kalkması gerektiğini söylemi ardından geldi.

Kavcıoğlu’nun göreve beklenmedik hızlı ataması kendisinin bir an önce faiz indirimi yapmak için göreve geldiği beklentisi oluşturdu. Kavcıoğlu Mart sonunda görevi devralırken o hafta rutin tarihinden önce bir PPK toplantısı ile indirim beklentisi ile başlayan bu süreç hızlı faiz indirimi endişeleri olarak bugüne kadar devam etti.

Kavcıoğlu ise bugüne kadar faizleri yüzde 19’da sabit tutu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki düşük faiz çağrısıyla tarihi zirve olan 8.88’e sıçrayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikasında erken gevşeme beklentilerinin tamamen ortadan kalkması gerektiği açıklaması sonrası yönünü aşağı çevirdi.

Reuters’ın bu anketinde faiz indirimi sorusuna yanıt veren 16 ekonomistten 7’si ilk faiz indirimini üçüncü çeyrekte beklerken, 9’u ise bunun son çeyrekte olacağını öngördü. Bir önceki ankette politika faizinde indirim beklentileri üçüncü çeyrekte yoğunlaşmıştı. Reuters’ın Mayıs ayı anketinde ilgili beklentide üçüncü çeyrek için 10, dördüncü çeyrek 3 beklenti yer alıyordu.

ENFLASYON İZLENİYOR

TCMB başkan değişikliğinin ardından değer kaybeden TL’nin yarattığı geçişkenlik etkisiyle Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Nisan ayında yüzde 17’yi aşarak iki yılın zirvesine çıkmış ardından Mayıs ayında salgın kapanması etkisiyle yüzde 16.59’a gerilemişti.

Merkez Bankası Nisan ayında enflasyonun tepe noktasını gördüğünü belirtiyor. Enflasyonun genel olarak yüzde 17 etrafında yüksek seyrini sürdürdükten sonra düşüşe geçmesi bekleniyor. TCMB enflasyonun üçüncü çeyreğin sonunda dördüncü çeyreğin başında belirgin düşüş göstereceğini öngörüyor. Piyasa ise belirgin düşüşü Kasım ve Aralık ayında bekliyor.

TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.2 seviyesinde bulunurken bugün sonuçları yayımlanan TCMB piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 13.81’den yüzde 14.46’ya yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Reuters’ın ay başında derlediği ankette de yılsonu enflasyon tahminleri yukarı yönlü revizyonlarla birlikte neredeyse yüzde 15 seviyesine ulaşmış durumda. Yıl sonu tahmin medyanı Ocak’taki Reuters anketinde yüzde 10.80 seviyesinden yükselişe geçmişti. Yukarı yönlü revizyonlar Mart ayı itibarıyla belirginleşmişti ve halen de devam ediyor.

Fitch’in Avrupa kredi notları direktörü Douglas Winslow, online sunumda “erken” faiz indiriminin “önemli risk” olduğunu ve TCMB’nin yakında, yüzde 19 seviyesinde bulunan politika faizini düşürmek için fırsat arayacağını söyledi.

Yılsonu politika faizi anketinin medyanı yüzde 16.5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 15.25 ila yüzde 18 bandında yer alıyor. (REUTERS)

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17/06/2021 09:14