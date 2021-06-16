Fed'in faiz kararı öncesi dolar ve euroda son durum

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16/06/2021

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Fed'in faiz kararı öncesi dolar ve euroda son durum

Dün yükseldiği 8,55 seviyelerindeki seyrini gün boyu koruyan dolar/TL, Fed'in faiz kararı öncesi bu sabah sakin seyrediyor. Dolar/TL, 8,55'ten, euro/TL ise10,38'den işlem görüyor.

ABD tahvil faizlerinin artması ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden zirvesinden beklenen mesajların çıkmamasıyla 8,55'in üzerine çıkan dolar/TL, dünkü piyasa kapanışından bu yana gece boyu yatay bir grafik sergiledi.

Dolardaki 8,55'in hemen üzerindeki yatay hareketler bu sabah da devam ediyor. Benzer yatay hareketler euro/TL için de 10,38-1039 düzeyinde geçerli.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARIDA

Dünya'nın aktardığına göre; Küresel piyasaların gözü kulağı bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlarda olacak. Fed'in faizleri değiştirmesi beklenmese de varlık alımlarını ne zaman azaltacağına sorusuna yanıt aranacak.

Yurt içinde ise yarınki Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öncesinde fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor.

16/06/2021 11:22
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TAGS: fed, amerika, faiz, dolar
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