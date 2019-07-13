Fedon: Ben 40 yaşındayken neredeydiniz?

Kendine has tarzıyla yıllardır sahnelerde fırtına gibi esen Fedon, önceki gece Bodrum Bardakçı Koyu’nda bulunan Azka Otel’de sahne aldı.

Her sahnesinde olduğu gibi sahne kıyafetlerini kendisi hazırlayarak sevenlerinin karşısına çıkan Fedon, "Giydiğin kıyafet insanlara verdiğin değerdir. Benim ilk mesleğim terzilikti. Sonra ne olduysa birden bire kendimi sahnelerde buldum. Sizlere layık olmak için elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım. Ama şu pantolunuma bir çözüm bulamıyorum bu gece. Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Tam da bunu yaşıyorum şu an. Namussuz sürekli düşüyor" sözleriyle herkesi güldürdü.

Programına kendisiyle özdeşleşen Yunanca parçalara başlayan usta sanatçı, "35 yıldır şarkı söylüyorum, bugün bir başka heyecanlıyım" dedi.

Dansçılarının sahnede yaptığı sirtaki şovuna söylediği hareketli şarkılarla eşlik eden, Fedon, dans eden kadın hayranlarına, "Ben 40 yaşındayken neredeydiniz siz? Şimdi 75 yaşıma geldim. Artık Fedon bastonla geziyor, siz çıkmış gerdan kırıyorsunuz" esprisini yaptı.

ESKİ DOSTLARINI UNUTMADI

Konserinin ikinci yarısına Tanju Okan'ın 'Çal Çingene' ve 'İspanyol Meyhanesi' şarkısıyla başlayan Fedon, usta sanatçıyı anmayı ihmal etmedi. Yakın dostu Ferdi Özbeğen'in 'Dilektaşı' şarkısını da söyleyen başarılı sanatçı, duygu dolu anlar yaşadı. "Onu çok özlüyorum. Biliyorum beni duyuyor ve bu şarkıyı o da bizlerle birlikte söylüyor" diyerek göğü işaret eden Fedon, vefalı hareketi ile alkış aldı.

FEDON'DAN ÖPÜCÜKLERLE

Repertuvarında yer verdiği hareketli Türkçe şarkılarla sahnesine devam eden usta sanatçı, programının sonlarına doğru kendisiyle fotoğraf çekmek isteyen bir hanımefendiyi kırmayıp yanaklarından öperek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Fedon, konserinin sonlarına doğru sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan 'İzmir Marşı' ve '10. Yıl Marşı' söyleyerek programını noktaladı.

Gecede geleneksel tabak kırma ritüelinide gerçekleştiren Fedon, "Bu gece kırılan tüm tabaklar dostluk, sevgi ve barış için kırılsın. Kırılan tabaklar olsun, kalpler değil. Hepimiz Adem ve Havva'dan geliyoruz" sözleriyle, dünyadaki en önemli şeyi barış olduğuna vurgu yaptı.