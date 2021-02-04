Fedonos, Baf’taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yanıt verdi

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, Baf’taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili hakkında yapılan suçlamalara karşı kendini savunduğu bildirildi.

Fedonos, Baf’ta bulunan ve Kıbrıslı Türklere ait olan ev ve binaların yerine otopark alanı yapma gerekçesiyle buldozerlerle müdahale etmekle, bu evlerde kalan Rum göçmenlere tehdit ve şiddet kullanmakla ve Kıbrıs Türk Malları Vasiliği danışma komisyonuna ait tutanaklarda tahrifat yapmakla suçlanmıştı.

Politis gazetesi, Fedonos’un dün yaptığı açıklamada, Meclis Göçmenler Komitesi’ni “siyasi yamyamlık” yapmakla suçladığını ve komitede yer alan bazı kişilerin kurduğu Kıbrıs Türk mallarının tahsis edilmesi ve kullanımıyla ilgili şahsi ve partisel çıkarlara hizmet eden düzenin bozulmasından rahatsız olduklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Fedonos, bazı kişilerin bu doğrultuda kariyer bile yaptıklarını kaydederek, göçmen olmayıp Baf Belediyesi’nin sahip olduğundan bile daha fazla arazisi olan ve toplantıda başı çeken bir kişinin, Kıbrıs Türk mallarının yerel yönetimlere verilmesini yasaklayacak yasa yapılması gerektiğini belirtti.

Bu habere tepkiniz:



04/02/2021 14:57