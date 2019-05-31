Fejsa için Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe’nin transfer için çıktığı Portekiz seferinde sona yaklaşıldığı iddia edildi.

Bundan yaklaşık bir ay önce görüşmelerini ilk olarak başkan Ali Koç’un yürüttüğü Ljubomir Fejsa transferinde olumlu bir noktaya ulaşıldığı öğrenildi.

Orta sahada Jailson ve Elif’e yapılan transfer tekliflerinin yanı sıra ayrılabilecek başka futbolcuların da olması, transferde belirleyici olacak.

Portekiz basını, Fenerbahçe’nin Sırp oyuncu için Benfica'yla 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığını yazdı.

Haberlerde, 30 yaşındaki Sırp ön liberonun, Benfica Başkanı Vieira ile görüşerek, "İstediğim kadar oynayamıyorum. İyi bir sözleşme yapma fırsatım var. Bu nedenle sizden anlayış bekliyorum" diyerek ikna ettiği belirtildi.

Son yıllarda Benfica’nın orta sahasının vazgeçilmezi olan Ljubomir Fejsa, bu sezonun ikinci yarısında ise yerini altyapıdan çıkan genç isim Florentino'ya kaptırdı.

Sırp futbolcu, 11 Ocak'ta 90 dakika oynadığı Santa Clara maçı sonrası formayı unuttu.

Kariyerine Hajduk'ta başlayan 30 yaşındaki oyuncu sırasıyla Partizan, Olympiakos ve Benfica formalarını giydi.



Kaynak: TRT SPOR