Felaket kapıda: 9 yıl kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, karbon emisyonlarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini gösterdi. Rapora göre, emisyonlar bu kadar yüksek kalırsa, dünya 9 yıl içinde 1,5 derecelik önemli bir sıcaklık artış eşiğini yüzde 50 oranında aşma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Araştırmacılar, söz konusu durumun, daha yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için yıkıcı olacağını açıkladı.

Dünyada küresel olarak ortalama sıcaklıklar şu anda sanayi öncesi seviyelerin 1,1 derece üzerinde bulunuyor ve bu artış şimdiden büyük iklim felaketlerine neden oldu.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Küresel Karbon Projesi (GCP) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, gelecek 9 yıl içinde küresel sıcaklıklardaki artışın yüzde 50 ihtimal ile 1,5 dereceyi aşabileceğini gösterdi.

COP27'DE AÇIKLANDI

70'den fazla bilim insanı tarafından hazırlanan GCP raporu, ülkelerin iklim değişikliği müzakerelerinin ortasında olduğu Mısır'ın Şarm El-Şeyh tatil beldesindeki BM iklim zirvesi COP27'de açıklandı.

Raporda küresel sıcaklıklardaki artışın 1,5 dereceyi aşmasının dünyada neden olacağı yıkım ise şu maddelerle özetlendi;

-10 milyondan fazla insan yükselen deniz seviyelerine karşı evlerini kaybedecek.

-Temiz içme suyuna erişemeyen ya da nadiren erişen insanların sayısı yüzde 50 artacak.

-Mercan resiflerinin yaklaşık yüzde 99’u kaybolacak.

London Imperial College’dan Dr. Robin Lamboll konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rapor, COP27'deki müzakerecilere şimdiye kadarki eylemlerinin yetersiz olduğunu hatırlatmalıdır" dedi.

Diğer taraftan, geçen yıl İskoçya’nın başkenti Glasgow’da yapılan COP26 iklim zirvesinde, ülkelerden Mısır'a gelmeden önce daha iddialı hedefler hazırlamaları istendi. Ancak sadece 29'u yeni planlarla ortaya çıktı.

Climate Action Tracker adlı kuruluştan farklı bir araştırmacı grubu ise bu yeni taahhütlerle bile, dünyadaki ortalama sıcaklık artışının 2100 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin 2,7 derece üzerine çıkacağını tahmin etti.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI HAKKINDA

Paris İklim Anlaşması, Kyoto Protokolü'nün 2020'de sona ermesi nedeniyle 2015'te kabul edildi. Türkiye anlaşmayı 22 Nisan 2016'da New York’ta imzaladı.

Anlaşmaya göre, küresel sıcaklık artışı yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulacak, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürülecek.

İnsan faaliyetleriyle ortayan çıkan sera gazları azaltılacak. Dünya genelinde karbon salınımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak, 2050'ye kadar sıfıra indirilecek.

Fosil yakıt kullanımı azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönlendirilecek.

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11/11/2022 20:39