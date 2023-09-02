Felaketi dikkatli şoför önledi

 Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) bugün yine felaketin eşiğinden dönüldü.

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02/09/2023

Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)’nda trafik magandaları tehlikeli sürüşlerine devam ediyor

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Felaketi dikkatli şoför önledi

 Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)’nda trafik magandaları dikkatsiz ve karşısındakinin hayatını tehlikeye atan sürüşlerine devam ediyor.

VA 161 plakalı van sürücüsü, önündeki aracı pervasızca geçerek karşıdan gelen vatandaşların hayatını tehlikeye attı. Ancak dikkatli bir şoförün aracını bankete almasıyla büyük bir felaket engellendi.

Temmuz ayında, Haber Kıbrıs Haber Merkezi benzer bir olayı gündeme getirmişti. Dağ yolunda hatalı sağlama yapan bir kamyon şoförünün ehliyeti iptal edilmişti.

 

02/09/2023 13:53
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TAGS: haber, kıbrıs, Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu
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