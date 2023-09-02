Felaketi dikkatli şoför önledi

Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)’nda trafik magandaları dikkatsiz ve karşısındakinin hayatını tehlikeye atan sürüşlerine devam ediyor.

VA 161 plakalı van sürücüsü, önündeki aracı pervasızca geçerek karşıdan gelen vatandaşların hayatını tehlikeye attı. Ancak dikkatli bir şoförün aracını bankete almasıyla büyük bir felaket engellendi.

Temmuz ayında, Haber Kıbrıs Haber Merkezi benzer bir olayı gündeme getirmişti. Dağ yolunda hatalı sağlama yapan bir kamyon şoförünün ehliyeti iptal edilmişti.