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Felaketin eşiğinden dönüldü

Gazimağusa’da bu sabaha yakın, bir araç kundaklandı.

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26/09/2019
HK

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Felaketin eşiğinden dönüldü

Gazimağusa’da bu sabaha yakın, apartmanın altındaki park halindeki  lüks araç kundaklandı. Yangının apartmana sıçramaması olası bir felaketi engelledi.

 Acun Sokak’ta Karakaşlı Apartman A-2’nin alt kısmında park halinde bulunan MH 111 plakalı Mercedes marka araç, meçhul şahıs veya şahıslar tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

 

Kasti hasara uğratılan aracın yanı sıra apartmanın zemin kat tavanıyla elektrik panosu yandı, duvarları islenerek zarar gördü. Ayrıca apartmanın altında park halindeki NV 330 plakalı salon araç da ısıdan kısmen zarar gördü. Yangın apartmana sıçramaması olası bir felaketi önledi.

26/09/2019 12:30

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TAGS: haber, kıbrıs, mağusa, araç, kundaklama, apartman, yangın
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