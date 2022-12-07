Felaketin sorumlularından hesap sorulmadı

Hayatlarının baharındaki 4 gencin feci şekilde hayatını kaybettiği Ciklos’taki sel felaketinin üzerinden tam 4 yıl geçti ancak bu felaketin sorumluları tespit edilmedi, hesap sorulmadı



Kuzey Kıbrıs tarihine kara ve acı bir leke olarak işlenen ve hafızalara ‘Ciklos felaketi’ olarak kazınan elim olayın üzerinden tam 4 yıl geçti. Hayatlarının baharındaki 4 gencin feci şekilde hayatını kaybettiği felaketin sorumluları ise tespit edilmedi ve hala hesap sorulmadı.

Ülkemizi yoğun şekilde etkisini alan şiddetli yağışın olduğu 5 Aralık 2018 tarihinde, Ciklos bölgesinde sel sularına kapılarak uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 21 yaşındaki Tolga Bekçi, 23 yaşındaki Ahmet Kılıç, 18 yaşındaki Gaye Soyutok ve 18 yaşındaki Günay Kandaz hayatını kaybetmişti. Bölgeye akın eden ekiplerin yoğun çabaları neticesinde, 6 Aralık günü 3 gencin cansız bedenlerine ulaşılırken, günlerce karadan ve havadan devam eden arama çalışmalarının neticesinde Günay Kandaz’ın cansız bedeni ve tanınmaz hale gelen araçlarına da ulaşılmıştı.

BABA YÜREĞİ ACIYA FAZLA DAYANMADI

Sel felaketinde hayatını kaybeden Tolga Bekçi’nin babası Mehmet Bekçi oğlunun birinci ölüm yıldönümünde hayatını kaybetmişti. 2019 yılında hayatını kaybeden baba Mehmet Bekçi, oğlunun ölümü sonrası birçok sağlık sorunu yaşamıştı. Acılı baba, gençlerin ölümünden sorumlu olanların bulunması ve yargılanması için büyük çabalar sarf etmişti ama ömrü buna yetmedi.

MÜHENDİSLİK HATASI VAR

Meclis Araştırma Komitesi, Özdemir Berova Başkanlığında yürütülen çalışma Raporunu, 2019 yılı Aralık ayında tamamlamış, Meclis’e sunmuştu. Meclis Araştırma Komitesi raporundaki en önemli bulgularda “Mühendislik hatası” işaret edilirken, söz konusu yolun “İhale Şartnamesi ve proje” ile mühendisin kim olduğun bulunamadığı ifade edilmişti. Raporda öne çıkan bazı önemli unsurlar ise; yol güzergâhındaki menfezin görevini yapmadığı ve suyun yolun üstüne taştığı, yolda bazı noktalarda oto korkulukların eksik bırakıldığı, korkulukların standartlara uygun yapılmadığı, aracın bariyer bulunmayan bir yerden dere yatağına sürüklendiği, ayrıca yolun yükseltilip genişletilerek temelinin ve meylinin değiştirildiği de belirtilmişti.







Halkın Sesi

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07/12/2022 08:15