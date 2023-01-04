Felç geçirme riskiniz %16 daha fazla

Yapılan yeni bir araştırma, kişilerin kan grubunun erken yaşlarda felç geçirme riskiyle bağlantılıdır. Bulgular, genç erişkinlerde felç riskinin tahmin edilmesinin yanı sıra önlemenin yeni yollarını bulmayı sağlayabilir.

Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan çeşitli kimyasalları ifade eder. A, B, 0 ve AB olarak olarak görülen kan grupları, farklı felç risklerine neden olabiliyor.

Neurology adlı dergide yayınlanan bu araştırma, A1 alt grubu ile erken başlangıçlı inme (felç) riski ilişki konusunda genomik temelleri mevcuttur.

Araştırmacılar, yaklaşık 600.000 inme geçirmemiş ve 17.000 inme geçirmiş hastayı içeren 48 genetik çalışmadan elde edilen verileri inceledi.

Tüm katılımcıların yaşları ise; 18 ile 59 yaşları arasında değişim gösteriyor.

Erken inme riski ile yüksek oranda bağlantılı iki bölgenin bulunması da en önemli veriler arasında yer alıyor. Kan grubu genlerinin yerini eşleştirdi.

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Spesifik kan grubu genlerinin ikinci analizine göre, genomları A kan grubunun bir varyasyonunu kodlayan kişilerin, diğer kan türlerine sahip bir popülasyona kıyasla 60 yaşından önce felç geçirme riski yüzde 16 daha yüksekti.

O kan grubu genini taşıyanlarda risk yüzde 12 daha düşüktü. Araştırmacılara göre, A tipi kana sahip olanlar arasında daha yüksek inme riski minimumdur, bu nedenle ek tarama veya izlemeye gerek yoktur.

Uzmanlar, A kan grubunun neden daha yüksek bir risk taşıdığını hâlâ bilmediklerini açıkladılar.

Ancak trombositler ve kan damarlarını döşeyen hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle ve dolaşımdaki diğer proteinlerle bir ilgisi olması muhtemeldir.

Maryland Üniversitesi'nden kıdemli yazar ve vasküler nörolog Steven Kittner, "kan pıhtılarının gelişiminde rol oynuyor" dedi.

Bu durumun ise; erken yaşta felç geçirme riskini artıran faktörler arasında yer aldığı düşünülüyor.

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04/01/2023 20:03