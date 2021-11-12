Felçli farelerin 4 hafta içinde yeniden yürümeleri sağlandı

ABD'li bilim insanları felçli farelerin omurilik sıvısı hücrelerini yeniden yaıplandırarak 4 hafta içinde yeniden yürümelerini sağladı.

ABD'li bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan rapora göre, hücrelerin yenilenmesini destekleyen yeni bir tedavi, omurga yaralanması olan farelerde felci yok etti ve 4 hafta içinde yeniden yürümelerini sağladı.

Northwestern Üniversitesi bilim insanları, omurgalarında bir kesi yapıldıktan 24 saat sonra laboratuar farelerinin omuriliklerini çevreleyen dokuya bir jel enjekte etti.

Dört hafta sonra, tedaviyi alan fareler, yaralanmadan önceki kadar iyi yürüme yeteneklerini yeniden kazandı.

Yeni yayınlanan araştırmanın arkasındaki bilim insanlarından oluşan ekip gelecek yıl Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurmayı umuyor.

Ekip, hücreleri desteklemekten sorumlu dokuyu çevreleyen doğal olarak oluşan molekül ağının mimarisini taklit etmek için nanofiberler kullandı.

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12/11/2021 10:40