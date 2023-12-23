Felipe Melo geceye damga vurdu

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ile Fluminense karşılaştı. Müsabakayı 4-0 kazanan İngiliz ekibi kupaya uzandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Jack Grealish'in tavırlarından rahatsız olan Felipe Melo, oyuncunun üzerine yürüdü. Bunun üzerine Kyle Walker araya girdi.

Kyle Walker ve Felipe Melo'nun itişmesi sonrası diğer futbolcuların araya girmesiyle tansiyon düştü.

Yaptığı açıklamada Grealish'in Fluminense'ye saygısızlık yaptığını söyleyen Melo, "Maç sonu benim ortalığı karıştırdığımı söyleyen aptallar vardı. Grealish bugün Fluminense'ye saygısızlık yaptı. Sahadaki futbolcu oley çekemez. Bunu tribündeki taraftar yapar ama futbolcu olarak kulüplere saygı duymak zorundasın. Ben buna izin vermem." ifadelerini kullandı.

Grealish'in saha içinde "oley" diye bağırdını iddia eden Felipe Melo, "Maçın sonunda 'oley' diye bağırıyordu. Bu taraftarlar için, taraftarlar oley diye bağırabilir." şeklinde konuştu.

Kendisini savunan Grealish ise "Bir kez bile oley demedim" paylaşımını yaptı.