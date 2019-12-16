Felsefe Günü etkinlikleri beğeni topladı!

Namık Kemal Lisesi 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin öğretmenleri Peyker Yüzügülen, Safiye Öztürk ve Nazan Arsal ile birlikte hazırladıkları Felsefe Günü etkinlikleri Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre merkezinde yapıldı.

İlki düzenlenen etkinlikte, felsefenin başlangıç yolculuğu, çağdaş dünyadaki yeri ve önemine vurgu yapıldı. Hayatı sorgulayan, bağımsız düşünebilen bir gençliğin ancak eğitimde felsefeye verilen önemle varolacağı ifade edildi.

Etkinlikte felsefe oratoryosu, şiir dinletisi ve felsefe tiyatrosuna yer verildi.

Son olarak 11. sınıflar arası felsefe bilgi yarışması ile etkinlik tamamlandı. Okul müdürü Aliye Sallakoğulları ve muavin Süleyman Uzun başarılı olan gençlere ödüllerini verdi.

16/12/2019 18:51