Kadına yönelik şiddete karşı yürüdüler
25/11/2018
“Bu Yolda Ben De Varım” Yürüyüşü yapıldı
KADINA ŞİDDETE KARŞI YÜRÜDÜLER
BM Genel Kurulu’nun 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan ettiği Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren örgütler yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş, saat 10.30’da Lefkoşa Dereboyu’nda Kumsal Parkı’nda toplanmayla başladı. Oldukça geniş bir katılımla yapılan yürüyüşe genç yaşlı bir çok kadının yanı sıra bir çok erkek de katılarak destek verdi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı yürüyüşe bir çok belediye başkanı, milletvekili ve sivil toplum örgütü destek verdi. “Bu Yolda Ben De Varım” Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD)’nin organize ettiği yürüyüş “Bu yolda ben de varım… Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete karşı hep birlikte yürüyoruz!” sloganıyla yapıldı. Kadına karşı şiddettin hep bir ağızdan lanetlendiği yürüyüşte kadınlar sloganlar attı, şarkılar söyledi.