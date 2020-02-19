 Feministival, Mendil adlı belgeselin gösterimiyle tamamlandı

 Feministival, Mendil adlı belgeselin gösterimiyle tamamlandı

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19/02/2020

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 Feministival, Mendil adlı belgeselin gösterimiyle tamamlandı

 Feministival, Mendil adlı belgeselin gösterimiyle tamamlandı.

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl beşincisini düzenlenen festivalin son gösterimi dün akşam AKM Lefkoşa’da oldu.

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından yapılan açıklamaya göre, Mendil adlı belgesel gösterimi ve belgesel ekibiyle gerçekleştirilen söyleşinin ardından festival tamamlandı.

11 Şubat’ta başlayan Feministival’de  “Bilimde, sanatta, sporda kadın” temalı filmler gösterildi, sunum ve söyleşiler oldu.

19/02/2020 13:08
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