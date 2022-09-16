FEMS Genel Kurulu Girne’de yapılıyor

Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ev sahipliğinde Girne’de başladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, 11 Avrupa ülkesinden hekim sendikası ve meslek örgütlerinin katılımıyla Avrupa’da sağlık sistemlerinin, hekimlerin çalışma koşullarının, özelde ve kamuda hastanelerin hizmet şartlarının, pandeminin yarattığı tablonun, hekim göçü ve tıp eğitiminin konuşulduğu, ortak mücadele alanlarının arandığı genel kurul, ülkelerin raporlarının sunulmasıyla başladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, toplantıda yaptığı konuşmada, FEMS başkanı Dr. Joao De Deus ve yönetim kuruluyla tüm delegelere katılımları için teşekkür edip, toplantının KKTC’de yapılmasından duydukları memnuniyeti belirtti.

KTTB, FEMS Genel Kurulu’nda Dr Özlem Gürkut, Dr. Dt. Ahmet Özant ve Dr. Elşen Mülazimoğlu delegasyonuyla temsil ediliyor.

Girne’de Merit Park Otel’de 17 Eylül'e kadar sürecek genel kurulda dün akşam Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından konuklar şerefine bir “hoş geldiniz kokteyli” düzenlendi. Genel kurulun yarın ikinci oturumunun ardından Lefkoşa ve Bellapais Manastırı’na gezi yapılacak.