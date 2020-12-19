Fener ağır yaralı

Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler ligde üst üste ikinci kez mağlup oldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Karşılaşmada gol perdesi 10. dakikada açıldı. Gaziantep, Amedej Vetrih'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 14 dakika sonra Fenerbahçe 24. dakikada Dimitrios Pelkas'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Maçta dakika 40'ı gösterirken Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand topa ceza sahası içinde elle müdahale etti ve Gaziantep penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarısı 2-1'lik Gaziantep üstünlüğüyle biten maçın ikinci yarısında uzun süre skor değişmedi. 90+5. dakikada frikik kazanan Gaziantep'te Kıbrıslı Türk Kenan Özer topu filelere gönderdi ve sonucu tayin etti. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Böylece Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın 4'ünü kaybetti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci kez yenilen Fenerbahçe 23 puanda kalırken yükselişini sürdüren Gaziantep ise 21 puana ulaştı.

Dimitrios Pelkas, Başakşehir maçında yok

Fenerbahçe'de eksiklerin arasında bir yenisi eklendi. Gaziantep maçında takımının tek golünü kaydeden Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, 59. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı konuma düştü. Pelkas, Süper Lig'de Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Oytun Özdoğan ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın ardından Karacabey Belediyespor maçında oyuna giren üçüncü kaleci Oytun Özdoğan, Gaziantep maçına ilk 11'de çıktı. 22 yaşındaki kaleci ilk kez Süper Lig'de forma giydi.

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19/12/2020 20:23