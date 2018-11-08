Fener akın akın geliyor!

Avrupa Ligi’nde heyecan gruplarda oynanacak 4. maçlar ile devam ediyor. Belçika’da oynanan ilk maçta 2-2 berabere sona eren Fenerbahçe Anderlecht Avrupa Ligi maçı ardından bu kez iki takım Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda birbirlerine karşı mücadele edecek. Tüm hafta boyunca heyecanla beklenen maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar “Fenerbahçe Anderlecht canlı izle” aramaları ile Bein Sport canlı yayını araştırıyor. İşte Avrupa Ligi maçını şifresiz izleme yolu ve FB Anderlecht maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE ANDERLECHT İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Valbuena, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Slimani

Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI CANLI

Karşılaşmada ilk ciddi atak 9. dakikada geldi. ANDERLECHT ETKİLİ GELDİ! Orta sahada yapılan top kaybının ardından ceza sahasının sağ çaprazından Gerkens içeri girdi, şutuna son anda savunma ayak koydu. 14. dakikada ise Fenerbahçe’nin etkili pozisyonunu izledik. FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ! Valbuena sağ kanattan savunma arkasına topsuz koşu yaptı. Şener’in pasında son çizgide topla buluşup bekletmeden ortasını yaptı, Slimani’nin kafası üstten auta gitti. 18. dakikada Şener’in sağ kanattan yaptığı ortasına yine Slimani kafasını vurdu. Top yandan auta gitti. 31. dakikada Eljif Elmas’ın ceza yayı üzerinden yaptığı cılız vuruş kaleci Didillot’nun kucağında kaldı. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, Eljif Elmas’ın ceza yayı üzerinden çektiği yerden şut tam köşeye doğru gitti, ama kaleci Didillot kornere çelmeyi başardı. 57. dakikada Slimani orta sahadan driplingle hızla geçti, ceza sahasında bir çalım daha atmak istedi, ama savunma ayak koyup tehlikeyi önledi.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Anderlecht maçı bu akşam saat 18:50'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayın ile ekranlara gelecek. Fenerbahçe Anderlecht Avrupa Ligi maçının şifreli olup, olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE 226. AVRUPA MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Belçika’nın Anderlecht takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa’da 226. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz’in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht’e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’ne C Grubu’ndan katılmıştı.

O dönem Fransa’dan Marsilya, Almanya’dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEL Limasol’un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus’un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya’nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı. Çeyrek finalde İtalya’nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz’in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

KOEMAN’DAN BENZİA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin Anderlecht'i konuk ettiği karşılaşmadan önce teknik sorumlu Erwin Koeman müsabaka öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koeman oyunu, “Kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu durum iki takım için de geçerli. Gollere ihtiyacımız var. Bu rakibe alan vereceğimiz anlamına da gelmiyor. Disiplinli olmamız gerekiyor” sözleriyle yorumladı

Yassine Benzia'nın idari bir kararla kadro dışı kalması ve genç oyuncuları kulübede yer alması konusunda kendisine yöneltilen soruya ise “Durum bu. Başka oyunculara şans veriyorum. Kendilerini gösterebilirler. Bugün için alınmış bir karar. Pazar bizimle birlikte olabilecek. Kararı veren yönetim değil, Benzia kararını ben verdim” yanıtını verdi.

FENERBAHÇE’DEN KORAY ŞENER KOREOGRAFİSİ

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk ederken müsabakadan önce, Galatasaray derbisinden maç öncesi tirbünlerde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener unutulmadı. Taraftarlar açtıkları pankartlar ve hazırlanan koreografi ile hayatını kaybeden Koray Şener'i andı.

Maçın başlamasıyla beraber ise tribünler hep bir ağızdan “Koray Şener” ve “Koray için, saldır Fener” ve “Senin için can verenler, bizim için ölümsüzler. Seni asla unutmayız, kardeşimiz Koray Şener” tezahüratlarında bulundu. Hazırlanan olağanüstü koreografi için hazırlanan pankartta ise “Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın”ifadeleri yer aldı.