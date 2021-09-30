Fener sahasında kayıp

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcilerimizden Fenerbahçe, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a Masouras (2) ve Tiquinho Soares'in golleriyle 3-0 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, rakibine 6. dakikada Tiquinho Soares ve 62 ile 68. dakikalarda Masouras'ın golleriyle 3-0 mağlup olarak gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 1 puanla 3. sırada yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Olympiakos ise 6 puanla zirvedeki yerini korudu.

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30/09/2021 22:01