Fenerbahçe - Alanyaspor maçında Merih Demiral sürprizi

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30/08/2024

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Fenerbahçe - Alanyaspor maçında Merih Demiral sürprizi

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve futbol kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında sürdüren Merih Demiral, sarı lacivertli takımın Alanyaspor'u konuk ettiği maçı Ülker Stadı'ndan takip etti.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Merih Demiral sürprizi yaşandı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını Ülker Stadı'ndaki locadan izledi.

Sarı lacivertli takımın altyapısında yetişen Merih, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'de forma giyiyor.

30/08/2024 21:41
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TAGS: Fenerbahçe - Alanyaspor
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