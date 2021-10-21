Fenerbahçe - Antwerp: 2-2

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D Grubu üçüncü maçında Antwerp’i konuk etti. Belçika temsilcisi karşısında maça kalesinde gördüğü şok golle başlayan ancak, sonrasında öne geçen sarı lacivertliler ikinci yarıdaki beraberlik golüne karşılık veremeyince mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Gruptaki üçüncü maçında da galibiyete ulaşamayan Fenerbahçe, bu sonuçla bir üst tura yükselme umutlarını biraz daha azaltmış oldu.

Sezon başında Fenerbahçe’den Antwerp’e kiralık giden Mbwana Samatta 2. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken 20’de Enner Valencia durumu 1-1’e taşıdı. Maçın 36. dakikasında bir penaltı vuruşunu direğe nişanlayan Valencia, 45+1’de bu kez hata yapmadı ve ikinci penaltıyı ağlarla buluşturarak skoru 2-1’e getirdi. Ancak ikinci yarıda beklenen iyi futboldan uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, 62. dakikada Pieter Gerkens’in golüne karşılık veremedi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla gruptaki üçüncü maçında da galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, iki beraberlik, 1 mağlubiyetle 2 puana ulaştı. Antwerp ise, gruptaki ilk puanını hanesine yazdırdı. Fenerbahçe, gruptaki dördüncü maçında yine Antwerp ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SAMATTA PERDEYİ AÇTI, VALENCIA AFFETMEDİ

Maça kalesinde gördüğü şok golle başlayan Fenerbahçe, sezon başında Antwerp’e kiraladığı Mbwana Samatta’nın ağları sarsmasıyla şaşkına döndü. Karşılaşmanın 2. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Viktor Fischer ceza sahası içinde kısa pasını arka direğe hareketlenen Mbwana Samatta’ya gönderdi. Bu topa hareketlenen Samatta dokunuşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve Antwerp’i 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Golden sonra bir süre bocalayan sarı lacivertliler dakikalar ilerledikçe oyunu rakip sahaya yıktı ve üst üste ataklar geliştirmeyi başardı. Osayi Samuel sağ kanattan yaptığı bindirme sonrası penaltı noktasındaki Enner Valencia’ya pasını verdi. Ekvadorlu futbolcunun vuruşu savunmadan kornere gitti. Pozisyonun devamında Sosa’nın kullandığı kornere Marcel Tisserand kafayı vurdu. Kaleci Jean Butez’den seken topu Valencia altıpas içinde tamamladı ve skoru 1-1’e getiren isim oldu.

VALENCIA ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Beraberlik golünden sonra Antwerp üzerindeki baskısını arttıran Fenerbahçe, üstünlük golü için fırsatlar yaratmaya devam etti. Karşılaşmanın 35. dakikasında Valencia Antwerp ceza sahası içinde yerde kalınca penaltı bekledi ancak, maçın hakemi Sergei Ivanov oyunu devam ettirdi. Kısa bir süre sonra VAR uyarısının ardından pozisyonu izlemeye giden Rus hakem, Valencia’ya yapılan hareketin penaltı olduğunu tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Valencia, panenka vuruşu ile topu ağlara göndermek istedi ancak top üst direkten oyun alanına döndü. Sarı lacivertli futbolcular pozisyonu tamamlayamayınca pozisyon golle sonuçlanamadı. Ancak 45. dakikada Fenerbahçe bir kez daha Valencia sayesinde penaltı kazandı. Ekvadorlu yıldız bir kez daha penaltı noktasına gitti ve bu kez topu ağlarla buluşturarak Fenerbahçe’yi 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

ART ARDA DURAN TOPLAR VE GOL

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Antwerp oldu. Fenerbahçe karşısında topa daha fazla sahip olan Belçika ekibi, sağlı sollu ataklarla duran toplar kazanarak Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yarattı. Mücadelenin 62. dakikasında sağ kanattan korner kazanan Antwerp’te Birger Verstraete ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpas içinde ön direğe yakın bölgedeki Pieter Gerkens kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe bir türlü aradığı üstünlük golünü bulamadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

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21/10/2021 21:43