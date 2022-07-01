Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nı sahibi olduğu Hull City ile karşılaşacak.

ads ads ads
01/07/2022

ads
ads
Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak.

- Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.

Bu arada karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.

Fenerbahçe ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da kampa girecek.

Sarı-lacivertliler, 2 Temmuz Cumartesi günü Partizan, 6 Temmuz Çarşamba günü ise MOL Fehervar ile karşılaşacak. Her iki maç saat 19.30'da başlayacak. 

Jorge Jesus'un ekibi üçüncü hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal ile karşılaştı. Sarı-lacivetliler mücadelden 4-2 galip ayrıldı.

01/07/2022 09:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fenerbahçe, hull city
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.