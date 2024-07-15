Fenerbahçe - Lugano maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin evinde Lugano ile oynayacağı rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetecek.

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15/07/2024

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Fenerbahçe - Lugano maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin 2. eleme turu rövanşın evinde oynayacağı Lugano maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe - Lugano karşılaşmasında İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Sam Barrott.

Fenerbahçe ile Lugano arasında Ülker Stadı'nda oynanacak olan rövanş maçı 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

15/07/2024 18:08
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TAGS: Fenerbahçe
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