Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor

Fenerbahçe sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u ilk yarının son dakikasında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Son 8 maçta 7’inci galibiyetini alan sarı lacivertliler zirveye tutundu.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor’u 3-0 mağlup eden sarı lacivertliler yeni hocası Sumudica ile ilk maçına çıkan Rizespor karşısında 3 puanı alarak zirve yürüyüşünü sürdürdü.

İlk yarının son dakikalarında kazanılan serbest vuruşta golü bulan Fenerbahçe’de Valencia’nın muhteşem şutu galibiyeti getirdi.

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VALENCIA’NIN MUHTEŞEM ŞUTU VE GOL

45’te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Enner Valencia, müthiş bir şut attı, top önce direğe sonra kaleci Gökhan’a çarparak ağlara gitti. Sarı lacivertlileri öne geçiren bu gol Gökhan Akkan’ın kendi kalesine olarak yazıldı.

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Çaykur Rizespor, 66’da Boldrin ile golü buldu ancak hakem Abdülkadir Bitigen pozisyon öncesi faul olduğuna karar verdi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

70’te Rizespor’un başında ilk maçında çıkan Marius Sumudica, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

85’te Rizespor’da Baiano yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Konuk ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Fenerbahçe Erol Bulut’un doğum gününde 3 puanı alarak hocaya önemli bir galibiyet armağan etmiş oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 45 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi, Çaykur Rizespor ise 25 puanla 13’üncü sırada kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak, Rizespor ise sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

İŞE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI VE GOLLERİ:

MAÇ SONUCU: 1-0 Fenerbahçe evinde üst üste 5’inci galibiyetini aldı.

86′ KIRMIZI KART! Rizespor’da Baiano yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

81′ Mert Hakan’ın içeriye çevirdiği topu savunma çıkardı, Sosa ceza alanı dışından şansını denedi ancak top farklı şekilde auta gitti.

70′ KIRMIZI KART! Rizespor’un başında ilk maçında çıkan Marius Sumudica, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

66′ Çaykur Rizespor, Boldrin ile golü buldu ama hakem Abdülkadir Bitigen pozisyon öncesi faul olduğuna karar verdi.

61′ Fenerbahçe’nin yeni transferi Bright Osayi Samuel, Thiam’ın yerine oyuna girdi. Sakatlık geçiren Pelkas ise, yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.

56′ Sol kanattan hızlı gelişen Rizespor atağında ceza alanına giren Michalak sert vurdu savunmaya da çarpan top yan ağlarda kaldı.

52′ Baiano savunma arkasına Samudio’yu kaçırmak istedi ancak Szalai ayak koyarak topun geçmesine izin vermedi.

48′ Caner’in hatalı pasıyla ceza alanında buluşan Samudi kaleye vurdu top yandan auta gitti.

İKİNCİ YARI BAŞLADI…

GOL! Fenerbahçe 45’te Valencia’nın muhteşem golüyle öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Enner Valencia, müthiş bir şut attı, top önce direğe sonra kaleci Gökhan’a çarparak ağlara gitti.

37′ Fenerbahçe’nin baskısı sonucu Pelkas topla buluştu, ortadaki Samatta’yı gördü ceza yayı üzerinden müsait durumda vuruşunda top üstten auta gitti.

34′ Hızlı gelişen Rizespor atağında Moroziuk’un sağ kanattan yaptığı etkili ortaya Samudio altıpasın içinde dokunamayınca top auta gitti.

11′ Caner’in pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Thiam içeriye çevirdi ancak savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.

İlk 11’ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Osayi, Novak, İsmail, Ademi

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

Yedekler: Tarık, Zafer, Onur, Murat, Dimitrios, Doğan, Fernando, Yasin, Soderlund

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30/01/2021 21:29