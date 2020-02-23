Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Süper Lig'de zirve yarışındaki 7 takımın 6'sının birbiriyle karşılaştığı kritik 23. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Nefes kesen dev derbide gülen taraf 3-1'le Galatasaray oldu ve Aslan 22 maç sonra Kadıköy'de galip geldi!

En son 1999'da Kadıköy'de galip gelen Aslan, adeta bir mite dönüşen Kadıköy'de şanssızlığını kırdı. Galatasaray 45 puana yükseldi ve zirve ortağı oldu. Fenerbahçe ise 38 puanda kaldı.

Galatasaray'ın golleri 40'ta Donk, 80'de penaltıdan Falcao ve 90+7'de Onyekuru'dan geldi. Fenerbahçe ise tek golünü 18'de penaltıdan Kruse ile buldu.

Dk. 4: İNANILMAZ FIRSAT KAÇTI! Ömer Bayram'ın pasında Onyekuru karşı karşıya kaldı çok net pozisyonda topu dışarı gönderdi.

Dk. 6: GALATASARAY'DAN BİR TEHLİKE DAHA! Feghouli'nin ortasına arka direkte kafa vuruşunu yapan Falcao'nun şutu direk dibinden auta gitti.

Dk. 18: PENALTI! Muriqi'in ceza sahasında Marcao tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

GOL! Dk. 21: FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ! VAR incelemesi sonunda penaltı kararı geçerli kaldı ve penaltı atışını gole çeviren Max Kruse, takımını 1-0 öne geçirdi!

Dk. 33: GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Ömer'in kullandığı serbest vuruşu ceza sahasının sağ çaprazında önünde bulan Onyekuru'nun vuruşunu Ozan çizgiden çıkardı. Korner!

Dk. 35: Sahada ortalık karıştı. Saracchi'nin yaptığı vuruşun akabinde Serdar'a yaptığı hareketin ardından Fenerbahçeli oyuncular Arjantinli sol beke tepki gösterdi.

GOL! Dk. 40: GALATASARAY EŞİTLİĞİ YAKALADI! Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bomboş bir kafa vuran Donk'un şutu ağlarla buluştu.

Dk. 51: FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Tolgay'ın uzak direğe doğru yaptığı ortaya Isla kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

Dk. 57: Fenerbahçe'de Mauricio Isla, Henry Onyekuru'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve gelecek haftaki maçta cezalı duruma düştü.

Dk. 64: GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Altay'ın hatalı pasıyla bir anda ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşunu kalesine dönen Altay son anda kontrol edebildi.

Dk. 66: KIRMIZI KART! Halil Umut Meler, Ersun Yanal'a kırmızı kart gösterdi. Oyundan atılan deneyimli teknik adam tribüne gönderildi.

Dk. 76: PENALTI! Galatasaray'da Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında Jailson tarafından yere düşürüldü. Maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

GOL! Dk. 80: GALATASARAY KADIKÖY'DE ÖNDE! Penaltı atışını gole çeviren Radamel Falcao, geriden gelen Galatasaray'ı öne geçirmeyi başardı!

Dk. 84: ÜST ÜSTE İKİ KIRMIZI! Belhanda çıkarken Deniz'in yüzüne müdahale etti, kırmızı kart gördü. Deniz Türüç de Galatasaray kulübesine saldırdı, Fatih Terim'i itti ve o da kırmızı kartla atıldı. İki takım da 10 kişi.

GOL! Dk. 90+7: BİR GOL DAHA! Ve Onyekuru fişi çekti! Maç boyunca sayısız gol fırsatını değerlendiremeyen Onyekuru, skoru 3-1'e getiren golü attı.

23/02/2020 21:11