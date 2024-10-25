Fenerbahçe, 1 puana razı oldu

Ülker Stadı'ndaki müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda oyunun hakimiyetini elinde tuttu. İlk 45 dakikada net pozisyonlardan faydalanamayan sarı-lacivertliler, 15. dakikada ani gelişen atakta Eriksen'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 yenik girdi.

İkinciyi yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada En-Nesyri'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Golün ardından üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada Bright Osayi-Samuel'in sakatlık nedeniyle sahadan çıkmasının ardından hücumda etkili olmadı. Maçın son bölümünde Manchester United'ın baskısı artarken rakibine gol imkanı tanımayan sarı-lacivertliler, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 3 maç sonunda 5 puana ulaştı.

İlk yarı

Karşılaşmanın 7. dakikasında soldan kullanılan korner atışında topun başına gelen Szymanski, kale sahası içine ortaladı. Manchester United savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası çizgisi üzerinde Fred'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada Manchester United öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Garnacho, kale sahası içine hareketlenen Mazraoui'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu meşin yuvarlağı Zirkzee, geriden atağa katılan Eriksen'e aktardı. Eriksen, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu Livakovic'in sağından ağlara yolları: 0-1.

22. dakikada İngiliz ekibi tehlikeli geldi. Eriksen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashford, çaprazdan ceza sahasına girip 2 rakibini ekarte etti. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği plase vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in uzun pasında soldan ceza sahasına giren Szymanski'nin kale sahasına çevirdiği ortada kaleci Onana'nın sektirdiği top boşta kaldı. Bu pozisyonda Tadic bekletmeden vuruşunu yaptı ancak Ugarte kayarak müdahalesinde sırtıyla gole engel oldu.

37. dakikada Fenerbahçe üst üste 2 net fırsat yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Szymanksi'nin kale sahasına ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı. Seken topu kale direği yakınında Tadic, yeniden En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcu bir kez daha kafayla vurdu ancak Onana bu kez topu kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

57. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü. Osayi-Samuel'in rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrasında itiraz eden Portekizli çalıştırıcı, hakem Clement Turpin tarafından oyun alanı dışına gönderildi.

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Garnacho, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Mazraoui'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Livakovic topu kornere göndermeyi başardı.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

En-Nesyri Avrupa'da siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

Maçın 49. dakikasında takımına beraberliği getiren gole imza atan tecrübeli oyuncu, Avrupa'da 5. maçında golle tanıştı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Union Saint-Gilloise ve Twente maçlarına 11'de başlayan En-Nesyri, Lille eşleşmesinde de 2 maçta sonradan oyuna girmişti.

27 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı 3. Avrupa Kupası maçında gol atarak siftahı yaptı.

Fenerbahçe Avrupa'da hem atıyor hem de yiyiyor

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçlarda gol attı ve yedi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Avrupa'da 7. maçını Manchester United karşısında oynayan sarı-lacivertliler, tüm maçlarda skoru değiştirse de kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 12 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Mourinho "kızardı"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın 57. dakikasında kırmızı kart gördü.

Maçın 56. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerde kalmasının ardından yoğun itirazda bulunan Mourinho, kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Osayi-Samuel tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın 56. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede darbe alan Osayi-Samuel oyuna devam edemedi ve 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

Djiku sağ beke geçti

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Manchester United karşısında maçın son yarım saatini sağ bekte oynadı.

Osayi-Samuel'in sakatlığının ardından oyuna Rodrigo Becao dahil olurken Osayi-Samuel'den boşalan sağ bek pozisyonuna Alexander Djiku geçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Teoride bizden üst seviye bir takıma karşı harika oynadık

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, kırmızı kart görmesine ilişkin "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek. Başka da bir şey demek istemiyorum. Teoride bizden üst seviye bir takıma karşı harika oynadık." diye konuştu.

Samsunspor maçında 2-1 öne geçtikten sonra birçok pozisyon ürettiklerini anlatan Mourinho, "Orada net pozisyonlar kaçırdık. Daha sonrasında 5 dakikalık bölümü 10 kişi oynamak durumunda kaldık, bu da maçın gidişatını değiştirdi. Geri çekildik 1 kişi eksik olduğumuz için. Son dakikada yediğimiz golü bu ligde sadece Fenerbahçe yer. Bugün çok iyi oynamış olmamız sizler için iyi değil belki de, Türk basını memnun değildir belki ama ben çok memnunum. Türkiye liginde de United'dan daha alt seviye takımlara karşı böyle oynarsak her maçı kazanırız elbette orası doğru." ifadelerini kullandı.

Manchester United'a karşı gösterdikleri performansı devam ettirmeyi amaçladıklarını aktaran Mourinho, şöyle devam etti:

"Böyle oynamaya devam edeceğimizi umuyorum, umuyoruz. Bizler bunun için çalışıyoruz. Avrupa'da oynadığımız 3 maçta gayet iyi performanslar sergiledik. Böyle oynamak istiyoruz. Türkiye ligindeki takımlardan çok daha iyi bir rakibe karşı oynadık. Bu durum oyunculara şu duyguyu veriyor. Bizler doğru yoldayız, doğru yöne gidiyoruz. Bundan daha iyisini yapabiliriz. Türkiye Ligi'nde böyle iyi oyuncular yok. Bugünkü oyunu baz alarak kullanmamız gerekiyor. Pazar günü hedefimiz puanlar almak, bu şekilde güçlü şekilde devam etmek istiyoruz."

Rakip kaleci Onana'nın çok iyi bir maç çıkardığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Onana 2 harika kurtarış yaptı. Maç içindeki en iyi dönemimizdi. İyi başlangıç yaptık ve kendisi harika kurtarışlar yaptı. Önemli anlardı. Bizim kalecimizin maç içinde önemli bir şey yapmasına gerek kalmadı. Bugünkü sonuçtan mutlu değilim. Ben İngiliz basınını iyi tanırım. Yarın Manchester United iyi oynamadı diyecekler ama neden? Çünkü rakipleri çok iyiydi. Oyuncularımın tebrik hak ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak iyi performans gösterdiklerinin altını çizen Mourinho, "Takım çok iyi oynadı, En-Nesyri de onlara ayak uydurdu. O da takımın bir parçasıydı. Kendisi geliyor. Burada şu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Cenk Tosun için üzgünüm. Kendisi harika çalışıyor ve ona hak ettiği dakikaları veremiyorum. Onun gibi çalışan diğer oyunculara da forma şansı veremediğim için üzülüyorum ama mutlaka zamanları gelecek." şeklinde görüş belirtti.

Manchester United'ın önemli 1 puan aldığını anlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizlerin ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Onların 3 puanı var. Bu 8 maç formatında 2 maç daha kazanırlarsa 9 puan edecek. 5 maçta çok daha fazlasını alırlar diye düşünüyorum. Buradan aldıkları 1 puan onlar için pozitif. Bugün bizim gibi zor bir takıma karşı oynadılar. Onların ne yaptığını bugün anlıyorum. Doğru tahmin ettiğimi düşünüyorum. 1 puan aldıkları için mutlulardır. Maçtan önce sorsalardı beraberlik iyi derdim ama şimdi mutsuzum. Çünkü takım olarak iyi bir mücadele sergiledik, onlar adına 1 puanın iyi olduğunu düşünüyorum."

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag: Hayal kırıklığı yaşadık

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, iki zor deplasmandan çıktıklarını belirtti.

İlk golü atmalarına rağmen kazanamamalarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "İki zor maçtan çıktık. Porto ve Fenerbahçe deplasmanlarından 2 puan aldık. İlk golü atmamıza rağmen hatalı gol yedik. Bizim için basit bir goldü. 2-0'ı yapma şansını yakalamıştık. Güzel şanslar yakaladık ama olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık." diye konuştu.

Manuel Ugarte'nin 6 haftadan sonra ilk 11'de maça çıktığını aktaran 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Ugarte'nin bizim nasıl oynayacağımızı daha iyi öğrenmesi gerekiyor. Öğrendikçe daha iyi olacak. Zor bir deplasmanda 4 hücumcuyla oynamak zor olabilirdi. Genel olarak takımımızın performansından ve oyuncularımızın kalitesinden memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin iyi bir kulüp olduğunu ve taraftar ambiyansını çok beğendiğini dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olurdu. İlk yarıda topa daha çok hakim olmamız gerekiyordu. Defans yaparken ne zaman pres yapacağımızı ayarlamamız gerekiyordu. Biz sonuçta 2 zor deplasmandan beraberlikle çıktık. Kazanmak istiyorduk ama buraya gelmeden önce de böyle zor bir maç olacağını biliyorduk." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku: İkinci yarıda kazanabilirdik, galibiyeti getirecek pozisyonlara girdik

Ülker Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ganalı futbolcu, sözlerine ikinci yarıda sağ bekte forma giymesiyle ilgili başladı.

Oyuncuların farklı pozisyonlarda forma giyebileceğinin altını çizen Djiku, "Hocam benden sol bek ya da sağ bek oynamamı istiyorsa, ben de memnuniyetle yerine getiririm. Elbette benim tercih ettiğim pozisyon stoper. Ama söylediğim gibi hocam başka bir görev verirse başka bölgede ihtiyaç duyarsa, orada da oynarım." ifadelerini kullandı.

Manchester United karşısında iyi oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Djiku, şöyle konuştu:

"Samsunspor maçından sonra takım olarak bir reaksiyon ortaya koymamız gerekiyordu. İlk yarıda iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Ne kadar pozisyon da bulsak devreye maalesef 1-0 geride girdik. Ancak oyunumuzu oynamaya devam ettik. Vazgeçmedik ve 1-1'i bulduk. İkinci yarıda kazanabilirdik, galibiyeti getirecek pozisyonlara girdik."

Tribünlerin maç boyunca destek verdiğini ve takım olarak iyi performans sergileyerek taraftarları galibiyetlerle mutlu etmeleri gerektiğini dile getiren Ganalı oyuncu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki şansıyla ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genel anlamda iyi performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Bugün berabere kaldık. Daha önce kazandığımız bir maç da var. Elbette bizler direkt sonraki tura çıkmak istiyoruz. Daha fazla maç kazanmamız gerekiyor."

Manchester United'lı futbolcu Altay Bayındır: Güzel maç oldu, beraberlikle bitti

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, eski takımına karşı oynadıkları için özel bir gün yaşadığını söyledi.

İyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirdiği eski camiasına karşı oynadıklarını dile getiren Altay Bayındır, "Biraz önce soyunma odalarının oradan geçerken ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Bunlar benim için tarif edilemez duygular. Ben de ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum. Daha fazla şans bulursam benim için her şey daha iyi olur. Güzel maç oldu, beraberlikle bitti. Fenerbahçemiz için en iyisini diliyorum. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin iyi bir teknik direktöre ve iyi futbolculara sahip olduğunu dile getiren Bayındır, "Daha iyi olacaklardır diye ümit ediyorum. İnşallah daha da iyi olurlar. Çünkü bu camianın, bu taraftarların her zaman daha iyi şeyler yaşamaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Türkiye arasındaki futbol ortamı anlamındaki farklılıklardan da bahseden Altay Bayındır, "Farklılıklar çok fazla var. Düşünsel anlamında, baskı anlamında daha farklı. Ama kaos anlamında buranın da tadı ayrıydı." diyerek sözlerini tamamladı.