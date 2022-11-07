Fenerbahçe 10 kişiyle kazandı, liderliği pekiştirdi

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadyumu’nda karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe, Valencia'nın penaltı golü ile 3 puana ulaşmayı başarırken, Batshuayi'nin atılması sonrası maçı 10 kişi bitirdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Kiev maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel ve Arda Güler'i yedek soyundururken, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'yi kadroya alamadı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi.

Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jorge Jesus, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo'yu oynatan tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Emre Mor'u tercih etti. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Serdar Dursun ve Joao Pedro ise forma şansı bekledi.

11. dakikada sol kanatta Crespo'nun pasıyla buluşan Valencia, topu arkaya koşu yapan Emre Mor'a gönderdi. Bu oyuncunun kaleciyi de çalımlayıp çizgiye kadar götürdüğü topa sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada bu kez konuk ekip tehlike geliştirdi. Fenerbahçe'nin kendi yarı alanından kullandığı taç atışı sonrası Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı top Sabia'ya geçti. Bu oyuncunun havadan ara pasında topla buluşan Yatabere'nin kalecinin üzerinden aşırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.

FENERBAHÇE FİKSTÜR

28. dakikada Yatabare, savunma arkasına sarkarak topla gitti. Altay kalesinden çıkarak tehlikeyi büyümeden önledi.

İlk yarı 0-0'la geçildi.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi 45'te gördüğü sarı kartın ardından 48. dakikada yaptığı faulden sonra ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

54. dakikada İrfan Can'ın ara pasında ceza alanına giren Alioski yerde kaldı ve hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Son düdükle beraber 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 29 yaptı ve liderliğini pekiştirdi. Yakın takipçisi Başakşehir ise Hatayspor deplasmanından 3-3'lük skorla 1 puanla döndü ve Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kaldı.

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07/11/2022 21:16