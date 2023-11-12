Fenerbahçe 175 milyonluk geliri kasaya koydu

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, şimdiden 5.7 milyon euroluk (175 milyon TL) gelir elde etti.

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12/11/2023

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Fenerbahçe 175 milyonluk geliri kasaya koydu


Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, organizasyonda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Şu ana kadar Kupa 3'te 10 maça çıkan Fenerbahçe, bu müsabakaların 9'unu kazandı. Sarı-Lacivertliler sadece son oynanan Ludogorets maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu performansı karşılığını buldu. Sarı-Lacivertliler şimdiye dek UEFA'dan 5.7 milyon euro (175 milyon TL) gelir elde etti.

Fenerbahçe grubunda kalan 2 maçı kazanması halinde 1 milyon euro, grubu lider bitirmesi halinde ise 600 bin euro son 16 turu primi daha kazanacak.

12/11/2023 11:07
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TAGS: Fenerbahçe, geliri, kasa,
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