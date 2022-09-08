Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev: 1 | Maç sonucu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i 2-1 yendi. Sarı Lacivertliler, 36. dakikada Gustavo Henrique'nin golüyle 1-0 öne geçti. Tsygankov konuk ekibi ümitlendirse de maçta son gülen Fenerbahçe oldu. Yeni transfer Batshuayi, 90+2'de Sarı Lacivertliler'i zafere taşıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Dinamo Kiev'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Temsilcimiz maça büyük baskıyla başladı. Rakip kalede sürekli gol arayan Sarı Lacivertliler'i ilk 15 dakikada Kiev daha çok faullerle durdurmaya çalıştı.

Türk sporseverlerin yakından tanıdığı ve daha önce ülkemizde Galatasaray ile Beşiktaş'ı da çalıştıran Mircea Lucescu'nun ekibi Kiev, ilk yarıda zor anlar yaşamasına karşın; Fenerbahçe 35. dakikada 1-0'ı buldu. Rossi'nin köşe vuruşunu Gustavo Henrique, kafayla ağlarla buluşturdu ve Sarı Lacivertliler'i 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıya da iyi başladı. Ancak son yarım saatte Kiev kendine daha güvenli oynadı. 62. dakikada Tsyanko, kaleci Altay'ın da hatasında ağları havalandırdı ve skoru 1-1 yaptı.

72. dakikada ise Altay Bayındır net bir pozisyonda rakibine gol izni vermezden, Valencia'nın 90'daki kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

Maçta son sözü ise 90+2'de yeni transfer Batshuayi söyledi. Belçikalı oyuncu topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 2-1 galibiyete taşıdı.

Fenerbahçe'nin yer aldığı B Grubu'ndaki diğer maçta ise Rennes, AEK'yı deplasmanda 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin pasıyla sağda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert ortasında, savunmada Burda meşin yuvarlağı son anda kornere uzaklaştırdı.

Aynı dakikada Rossi'nin hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında oluşan karambolde Szalai'nin vuruşunda, top kaleciden sekti. Pozisyonun devamında Pedro'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla etkisiz vuruşunda top kalecide kaldı.

34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Alioski'nin yerden köşeye sert şutunda, kaleci topu kornere çeldi.

GOL: GUSTAVO HENRIQUE

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-0.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

GOL: TSYGANKOV

64. dakikada Dinamo Kiev skoru eşitledi. Sol kanattan gelişen atakta Vitaliy Buyalskyi, penaltı noktasının gerisine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Viktor Tsygankov vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu.

72. Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Volodymyr Shepeliev ortasını altıpas sağ çaprazına yaptı. Vitaliy Buyalskyi'nin kafa vuruşunda Altay Bayındır harika bir kurtarışla topu kornere gönderdi ve gol izni vermedi.

90.' Lincoln'ün sol kanattan ceza sahasına ortasına arka direkte Valencia kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

GOL: BATSHUAYI

90+2. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan uzun taç atışında penaltı noktası civarında Gustavo Henrique'den arkaya seken topu altıpasın solunda Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1.

Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Alioski (Dk. 83 Lincoln Henrique), Rossi (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), King (Dk. 69 Valencia), Pedro (Dk. 68 Batshuayi)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak (Dk. 59 Vivcharenko), Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko (Dk. 67 Shepeliev), Kabaiev, Garmash (Dk. 88 Kravchenko), Buyalskiy

Goller: Dk. 35 Gustavo Henrique, Dk. 90+2 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 64 Tsygankov (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Dk. 11 Garmash, Dk. 78 Syrota, Dk. 87 Bushchan (Dinamo Kiev), Dk. 50 King, Dk. 68 Rossi, Dk. 73 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Alioski, Dk. 90+6 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

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08/09/2022 22:29