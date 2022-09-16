Fenerbahçe 2-0'dan geldi, Rennes'e sahasını dar etti!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Rennes'e konuk oldu. Teknik Direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçına göre takımını rotasyonlu bir kadroyla sahaya sürdü.



Portekizli teknik adam, Roazhon Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de görevlendirdiği isimlerde Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miguel Crespo, Ezgjan Alioski, Joao Pedro ve Diego Rossi'yi yedek kulübesine çekti.



Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.



Rennes karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, üçlü savunmasını Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Lincoln Henrique'yi oynatan 68 yaşındaki teknik adam, orta ikilide İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı tercih etti. Jesus, gol yollarında ise İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi'ye güvendi.

25. dakikada uzun kullanılan taç atışında, ceza sahasında oluşan karambolde top Lincoln’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasta Batshuayi’ye çarpan top solda İrfan Can Kahveci’nin önüne düştü. İrfan Can’ın vuruşunda top ağlarla buluştu, hakem gol kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol kararı iptal edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Fransız temsilcisi Rennes, 52 ve 54. dakikalarda birbirine çok benzeyen gollerle bir anda 2-0 öne geçti. 52. dakikada Altay ile karşı karşıya kalan Martin Terrier takımını 1-0 öne geçirdi. 54. dakikada bu kez kaleci Altay ile karşı karşıya kalan isim Majer oldu. Altay'ı da geçen Majer, durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe'nin oyun hakimiyeti bu andan sonra başladı. 60. dakikada sahne alan İrfan Can Kahveci, ceza sahası önünden harika bir vuruşla farkı 1'e indirdi.

Rennes, 83. dakikada 10 kişi kaldı. Hamari Traore, İrfan Can Kahveci ile girdiği ikili mücadelede dirsek atınca VAR kontrolü sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jesus, tüm riskleri alarak takımını hücum oynattı. Temsilcimiz, çok adamla yüklendiği esnada 90. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yerde kalan Enner Valencia, penaltı atışında durumu 2-2 yapmayı başardı.

Son anlar oldukça gergin ve heyecanlı geçti ve son düdük ile beraber mücadele 2-2 sona erdi.

Puanını 4 yapan Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. Aynı puandaki Rennes ise lider durumda.

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16/09/2022 08:46