Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler D Grubu'nda ilk galibiyetini aldı.
05/11/2021
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp`e konuk oldu.
Sarı lacivertliler ilk yarım saatte bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe`ye galibiyeti getiren goller 9. dakikada Mert Hakan Yandaş, 16. dakikada Max Meyer ve 29. dakikada Mergim Berisha`dan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe D Grubu`nda ilk galibiyetini alarak puanını 5`e yükseltti. Antwerp ise 1 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda Olympiakos`u 2-1 mağlup ederek 10 puanla liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, gruptaki beşinci maçını 25 Kasım Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile yapacak.