Fenerbahçe, 3 puanı tek golle aldı: Jose Mourinho galibiyetle başladı

Süper Lig'de ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Dzeko'nun golüyle galibiyete uzanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun da Süper Lig macerası 3 puanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk maçında Adana Demirspor'u sahasında ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelede 3 puanı tek golle aldı.

3 PUANI DZEKO GETİRDİ

Karşılaşmanın genelinde oyun hakimiyetini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada Allan Saint-Maximin'in asistinde Edin Dzeko kaydetti.

MOURINHO İLK LİG MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi. Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri de ilk lig maçı heyecanını yaşadı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Bu isimlerin yanı sıra Luan Peres, Ryan Kent, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor ve Samet Akaydın da kadroya dahil edilmedi.



SAINT-MAXIMIN, OĞUZ AYDIN VE EN-NESYRI FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin mücadeleye ilk 11'de başladı ve 76 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise 76. dakikada oyuna dahil oldu. 89.dakikada ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Oğuz Aydın oyuna girdi. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Levent Mercan, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine de dahil etmediği genç oyuncu, ligde de şans bulamadı.

MS | Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

Maçtan dakikalar:

1' Maç Adana Demirspor'un santra vuruşuyla başladı

15' Fenerbahçe, Saint-Maximin ile sol kanattan etkili ataklar gerçekleştiriyor

17' Serbest vuruşta ceza sahasına atılan topa Edin Dzeko'nun yaptığı kafa vuruşu dışarı gitti.

20' Hakemin Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışını tekrar ettirmesine Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti büyük tepki gösterdi. Foti sarı kartla cezalandırıldı.

27' Jayden Oosterwolde sarı kart gördü

34' Allan Saint-Maximin'in asistinde Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı.

57' Adana Demirspor, Barasi ile gole yaklaştı. Savunmanın müdahalesiyle top dışarı çıktı.

76' Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in yerine Bartuğ Elmaz, Osayi Samuel'in yerine Mert Müldür ve Edin Dzeko'nun yerine En-Nesyri dahil oldu.

88' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

89' İrfan Can Kahveci'nin yerine Oğuz Aydın oyunda.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Cank, Tadic, Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Michut, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi