Fenerbahçe 5 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 26. dakikada Diego Rossi, 50. dakikada Mesut Özil (Penaltı) ve 78. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Pelkas ve 90+4'te Berisha'dan geldi.

Aytemiz Alanyaspor'un gollerini ise 53 ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl kaydetti.

Fenerbahçe'de Rossi'nin golünde asist yapan isim kaleci Altay Bayındır oldu. 23 yaşındaki kaleci bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci olarak tarihe geçti.

Sarı lacivertlilerin 3. golünü atan Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golüne imza atmış oldu.

Son 5 maçta 4. galibiyetinin alan Fenerbahçe puanını 50'ye çıkardı. Ligde 2 maç sonra kaybeden Alanyaspor ise 46 puanda kaldı.

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13/03/2022 21:59