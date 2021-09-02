Fenerbahçe açıkladı; Dirar Kasımpaşa'da

Fenerbahçe'de geçen sezon süresiz kadro dışı kalan Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oldu. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

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02/09/2021

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Fenerbahçe açıkladı; Dirar Kasımpaşa'da

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın takımdan ayrıldığını ve Kasımpaşa'ya transfer olacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Nabil Dirar'ın yeni adresi açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Dirar'ın takımdan ayrıldığını ve Kasımpaşa'ya transfer olacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin duyurusunda "Nabil Dirar takımımızdan ayrıldı. Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü’ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı."

02/09/2021 19:47
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TAGS: Fenerbahçe; Dirar, Kasımpaşa
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